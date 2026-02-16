Kárate
El Lalín Arena corona a los nuevos campeones gallegos de kárate
Lalín acogió ayer la celebración del Campeonato Gallego de Karate Absoluto y de Clubes, una cita en la que participaron casi 350 deportistas procedentes de treinta clubes. La jornada deportiva arrancó por la mañana con las pruebas individuales, mientras que la sesión vespertina se reservó para la competición por clubes con la participación de 119 equipos. En la entrega de premios estuvo presente el alcalde de Lalín, José Crespo, quien pudo entregarle la medalla de campeona gallega a la única participante local en este campeonato, la lalinense Ruth Lorenzo Couso, una referente dentro del kárate autonómico que recientemente se colgó la medalla de oro en la Liga Nacional.
