La cantera del Keltoi arrasa en el Campeonato Gallego

El pabellón municipal de Teis, en Vigo, fue escenario del Campeonato Gallego U13 y U15 de lucha, una cita clave en el calendario autonómico que reunió a las mejores promesas de la disciplina. El Club Keltoi de Vila de Cruce se convirtió en el gran protagonista de la jornada al alcanzar un éxito rotundo, proclamándose campeón por equipos en las categorías U13 y U15.

El excelente trabajo de base y la constancia del equipo técnico se vieron reflejados en los resultados individuales, que situaron al club como referente de la lucha gallega en las modalidades de libre olímpica y grecorromana. Estos resultados consolidan al Keltoi como una de las canteras más potentes de la lucha gallega, destacando no solo por el número de medallas alcanzadas, sino por su capacidad para dominar la clasificación general por equipos en varias categorías.

27 medallas

En total el equipo cruceño finalizó el campeonato gallego con 27 medallas, catorce de las cuales fueron de oro. Los nuevos campeones gallegos son Gonzalo Sobrado, Iago Camino, Santi Mazas, Yeray Castro, Marwa Zahir y Delia Permuy, todos ellos en categoría U13 de libre olímpica. En grecorromana,vencieron Mauro Mella, Thiago Moreno, Gonzalo Sobrado, Iago Camino, Santi Mazas y Yeray Castro.

Ya en categoría U15 de libre olímpica se proclamaron campeones gallegos Cibrán Lalín, Guillermo Sobrado y África García. En Grecorromana lo hizo Guillermo Sobrado.

El club de Vila de Cruces continúa así su apuesta por el deporte base, la formación integral de sus deportistas y la promoción de la lucha como disciplina de referencia en Galicia.