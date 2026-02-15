El Rali do Cocido homenajea a Óscar Gallego en su cartel

La Escudería Lalín-Deza presentó ayer el cartel de la trigésima edición del Rali del Cocido – Disiclín, una carrera del Campeonato Gallego de Rallyes que se celebrará los días 6 y 7 de marzo, íntegramente por carreteras de Lalín. Desde la organización encabezada por Mateo Varela explicaron que se trata de un cartel muy especial que, como no podía ser de otro modo, cuenta con un equipo de la Escudería Lalín-Deza, el formado por Óscar Gallego y Uxía Rodríguez con su Suzuki Swift Sport, el piloto que más participaciones lleva en el rali dezano. «Era el momento de tener un cariño con él y agradecer todo lo que hace por nosotros», afirmó el presidente.

Desde la organización dieron las gracias a todos los pilotos que los representan, así como a todas y cada una de las empresas e instituciones que forman parte de este cartel tan especial. Varela recordó también la primera edición de esta carrera, cuando todavía era el Rali Vila de Lalín.

El alcalde de Lalín Xosé Crespo puso en valor el trabajo realizado por la escudería cada año, alcanzando de esta manera una edición número 30 con una reconocida reputación. El regidor local señaló que esta carrera es además un embajadora de la Festa do Cocido, a la que lleva acompañando todos estos años. «Agardo que aguantedes aí moitos anos máis e que esta novidade do tramo cerca do Concello funcione ben e non rompades ningún cristal», afirmó. «É un tramo urbano que será un aliciente para o pobo y que agardamos que todos veñan a disfrutar», manifestó Varela.