Fútbol / Preferente Autonómica
El Lalín consigue un importante triunfo en Ribeira
Los tantos de Martín López y Emi les permiten mantenerse en el liderato (1-2)
Redacción
El Lalín prolongó una jornada más su racha de partidos sin perder y lo hizo sacando los tres puntos de uno de los campos más complicados de la categoría. Los rojinegros visitaban al Cidade de Ribeira, un viejo enemigo al que terminaron imponiéndose por 1-2. Este resultado deja al equipo de Dani Méndez en el liderato de la categoría con cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, el Negreira, que hoy debe visitar al Órdenes.
El choque disputado en Ribeira estuvo marcado por la tensión Los rojinegros no salieron bien al campo pero a pesar de ello no pasaron apuros con ocasiones claras. El choque cambió de guión con el primer tanto, obra de Martín López en el minuto 28. El disparo del jugador dezano golpeó en un defensa para terminar colándose en la portería. A partir de ahí, el choque cambió de dominador. Los rojinegros se hicieron con el balón y generaron ocasiones para poder irse al descanso con un 0-2.
Ese dominio se mantuvo a la vuelta de los vestuarios pero una acción de centro aislada permitió al Ribeira volver a meterse en el partido con el tanto del empate. Quedaba tiempo por delante y el Lalín se volcó en busca de la victoria. La terminó encontrando en el minuto 70, en una jugada de estrategia a saque de córner que aprovechó Emi para marcar. De ahí al final el Lalín tuvo varias ocasiones claras para sentenciar el choque, pero no las materializó.
«Era una salida que teníamos marcada en rojo. Sabíamos que iba a ser complicado ganar aquí y lo logramos. Es una victoria que nos refuerza», afirmó Dani Méndez, quien puso la bola en el tejado del Negreira.
