Balonmano / Nacional
El Disiclín Lalín vende cara su derrota ante el Lanzarote (30-33)
El pabellón Lalín Arena acogió ayer un duelo de contrarios. De un lado estaba el Disiclín, que venía de cuatro derrotas consecutivas y metido en la zona media-baja de la tabla. Del otro el Lanzarote, intratable segundo clasificado y favorito a pelear por el ascenso. Esa diferencia en la clasificación no se dejo notar sin embargo en un apretado enecuentro que solo terminó cayendo del lado de los visitantes en los tres minutos finales (30-33).
La igualdad reinó en un choque en el que las diferencias en el marcador fueron mínimas. Los canarios fueron los que más tiempo estuvieron por delante, pero nunca lograron superar la barrera de los dos goles ante un Disiclín intenso y descarado.
Con el 28-30 en el marcador, Xoan y Losón marcaron para poner en 30-30 a falta de tres minutos para el final. Ahí se jugó la victoria. Fue un cara o cruz que terminó cayendo del lado de los visitantes. Los tres goles finales de los canarios dejaron al equipo de Cacheda sin victoria en un fin de semana de fiesta.
