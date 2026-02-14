El Estradense inicia ante el Silva una semana clave

El Estradense recibe hoy a partir de las 17.30 horas en el Novo Municipal de A Estrada al Silva en el comienzo de una semana clave en la lucha por intentar alcanzar los puestos de fase de ascenso, con Céltiga entre semana y Gran Peña. Así la califica su entrenador, Manuel González «Manuti». «Esta semana puede ser un punto de inflexión. Hacer menos de seis puntos en los tres partidos que tenemos por delante, no nos llega. Debemos alcanzar o superar esa cifra para posicionarnos bien de cara al tramo final de la temporada», valoró.

La «primera piedra» de esa semana clave se decide hoy. «No se trata de meter presión pero en casa tenemos que ganar. Necesitamos coger continuidad y eso implica ganar a un equipo que va a venir aquí a encerrarse atrás y que buscará aprovechar nuestros errores. Es algo que ya sufrimos ante el Cambados y en lo que tenemos que estar atentos», argumentó el entrenador estradense.

Los rojillos tendrán delante un Silva que se parece poco al de las últimas temporadas. Los de A Grela ya no cuentan con algunos de los veteranos que daban solidez a una defensa muy reconocible, apostando por dar su oportunidad a jóvenes valores. La apuesta no salió bien de inicio. Son penúltimos en la tabla, aunque han ido mejorando su imagen con el paso de las jornadas y el cambio de entrenador.

Noticias relacionadas

Para este partido los rojillos seguirán sin poder contar con el lesionado Ángel, ni con el sancionado Padín, a quien no le cuenta como sanción cumplida los minutos jugados en el partido de A Illa antes de su aplazamiento.