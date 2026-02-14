El Disiclín se mide al segundo clasificado con la duda de Iago

El Disiclín Balonmán Lalín recibe hoy (19.00 horas) en el Arena al Lanzarote Ciudad de Arrecife, segundo clasificado y uno de los «cocos» de la liga que llega en un gran estado de forma. Pablo Cacheda, que tiene la duda de Iago en portería por molestias físicas, se ha centrado esta semana en recuperar el ánimo y la confianza de su plantilla para dar la sorpresa. «Tenemos ahí el buen sabor de boca del partido de la primera vuelta, en el que hasta el minuto 56 fuimos empatados compitiendo muy bien. En esa línea estoy intentando convencer a mis jugadores de que también podremos ser capaces jugando en casa», apunta Cacheda. El técnico apela a la competitividad mostrada en el partido de ida y marca como clave salir con máxima intensidad desde el inicio para frenar el potencial ofensivo de un rival diseñado para el ascenso.