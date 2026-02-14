Automovilismo
Costoya se despide de la F4 UAE con podio y siendo el mejor rookie
Christian Costoya cerró ayer su etapa en la F4 Middle East con un gran papel en Catar. Tras una Carrera 2 caótica y marcada por tres banderas rojas –la tónica dominante en todas las disputadas en el autódromo de Lusail– en la que terminó séptimo. El piloto silledense se despidió del certamen con un brillante podio siendo tercero en la última manga. Gracias a esta regularidad, Costoya finalizó en la quinta posición general del campeonato y se corona como el mejor rookie de la competición después de haber superado con creces el inevitable período de adaptación. Con las mejores sensaciones y el trofeo de mejor debutante bajo el brazo, el joven talento de McLaren pone ya el foco en su próximo gran reto: la Fórmula IV italiana con el equipo Prema Racing. Mejorar las salidas seguirá siendo su objetivo, también, en la competición transalpina.
