Fútbol/Preferente Futgal
El CD Lalín busca prolongar su racha de imbatibilidad
El equipo de Dani Méndez viaja a Ribeira sin Cristian, Xocas ni Brais Calvo, lesionados
El Club Deportivo Lalín afronta esta tarde (17.00 horas, A Fieiteira) uno de los retos más complicados de lo que resta de liga en su visita al Cidade de Ribeira. El técnico lalinista, Dani Méndez, ha advertido de la dificultad de un desplazamiento a un campo que define como un auténtico fortín; no en vano, el conjunto ribeirense es el mejor local del campeonato tras el propio Lalín y el Negreira, acumulando un balance de siete victorias, tres empates y una única derrota en su feudo. El partido tiene todos los ingredientes para convertirse en un duelo jugado de poder a poder entre dos viejos conocidos de la categoría.
Para este duelo, el equipo llega con las bajas confirmadas por lesión de Cristian, Xocas y Brais Calvo, aunque recupera al resto de la plantilla para buscar un triunfo vital. Méndez destaca que la clave pasará por la adaptación a las dimensiones reducidas del terreno de juego, donde cualquier fallo se paga caro. El objetivo principal será mantener la solidez defensiva, seguir acumulando porterías a cero y realizar un partido impecable sin errores. Sumar los tres puntos mañana permitiría al Lalín consolidar su liderato y meter presión a sus rivales directos.
Por lo tanto, los del Cortizo tienen hoy una auténtica prueba de fuego en la que su capacidad de concentración determinará su futuro inmediato en la tabla del grupo. Con la firme intención de blindar su portería y sobreponerse a las bajas, el bloque de Dani Méndez busca un triunfo de prestigio en uno de los campos más complejos de la categoría que le permita no sólo afianzar su posición de privilegio en la clasificación, sino también enviar un mensaje de autoridad a todos sus perseguidores antes de que arranque la jornada dominical.
