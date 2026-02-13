Matías Wolfswinkel entrena con el Dépor

El jugador del Benjamín A de la Escola de Fútbol Lalín lleva varias sesiones de entrenamiento en Abegondo tras recibir la llamada del Deportivo de La Coruña. Desde la entidad que preside Javier Fernández se señala al respecto que «seguimos trabajando en la formación de nuestros jugadores, tanto en el ámbito deportivo como en el personal».