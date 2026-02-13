Fútbol/Tercera División
El estradense Hugo López se va cedido al Pontevedra B
Desde el club rojillo confían en que esta cesión le sirva para crecer como futbolista
El Estradense anunció ayer la cesión de Hugo López al Pontevedra B hasta final de temporada. Desde el club rojillo desearon la mejor de las suertes al canterano, que se marcha para reforzar al conjunto granate en este último tramo de liga y ayudar a alcanzar sus objetivos, así como «para continuar creciendo como futbolista para volver con más fuerza la próxima campaña».
Esta temporada había jugado once partidos con el Estradense, aunque en diez de ellos lo hizo saliendo desde el banquillo y solo uno como titular. "Tengo ganas de jugar más", afirmó Hugo. "El año pasado jugué bastantes partidos, aunque también fue porque hubo bajas, algo que nadie quiere. Este año sin embargo las posiciones de ataque están más cubiertas y tengo menos posibilidades", argumentó. El extremo estradense ya se entrenó con su nuevo equipo.
