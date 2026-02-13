Costoya salva los muebles y ya mira al podio en la cita de Catar

Christian Costoya ha protagonizado una jornada de pura resistencia y talento en el cierre de las UAE4 Series en Catar. Tras un inicio complicado en la Qualy 1, donde el tráfico en el Circuito Internacional de Lusail le obligó a abortar sus intentos iniciales, el piloto silledense del equipo Prema bajo el apoyo de Mclaren se la jugó en una última vuelta sin rebufo para salvar los muebles y asegurar la séptima posición en la parrilla de salida.

La brillantez del trasdezano alcanzó su punto álgido en la Qualy 2; con un ritmo demoledor, Costoya mantuvo la pole provisional hasta el último minuto, clasificando finalmente en una privilegiada tercera plaza para la Carrera 3, hoy, que será en la que debería darlo todo para poner le broche de oro a su experiencia en Oriente Medio. La actividad de ayer concluyó con una Carrera 1 atípica, reducida a sólo tres vueltas bajo bandera verde, en la que el de McLaren finalizó en un octavo puesto. Con estos resultados, el joven talento de Prema encara el día de hoy con opciones directas de podio al arrancar quinto en la Carrera 2 y tercero en la definitiva Carrera 3.

Esta gran actuación en las sesiones clasificatorias reafirma la rápida adaptación de Costoya al trazado catarí y su capacidad para rendir bajo máxima presión. Al asegurar estas posiciones de vanguardia, el piloto gallego se posiciona estratégicamente para luchar por el podio en la jornada final, donde su P3 de salida en la última manga representa su mejor oportunidad para cerrar el campeonato con un resultado brillante. El enfoque ahora está puesto totalmente en el viernes, donde deberá gestionar las salidas y el ritmo de carrera para transformar su velocidad pura en trofeos antes de poner rumbo a Europa.

Por otro lado, el equipo Prema anunció ayer que Costoya regresará a tierras italianas para seguir con su formación en la F4. Como adelantó FARO, Christian Costoya correrá los campeonatos italianos de Fórmula 4 y E4. «Christian demostró un gran potencial en el karting y estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro equipo», manifestó Stephen Mitas, director del equipo y CEO.