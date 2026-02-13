Atletismo
Alejo García acaba tercero en jabalina en el gallego de lanzamientos
Redacción
Lalín
Alejo García Porral, del Club Atletismo Deza consiguió subir al podio en el VIII Campionato Xunta de Galicia de Lanzamentos Longos Sub-16, que se celebró en las nuevas instalaciones atléticas del Concello de A Estrada. El joven atleta fue tercero en la prueba de jabalina con un lanzamiento de 29,36 metros y a sólo unos centímetros de superar al subcampeón gallego de la especialidad, que subió a lo más alto del podio con una marca final de 29,85 metros. García Porral también consiguió mejorar su anterior marca que tenía establecida en una distancia de 28 metros.
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años
- El tren de borrascas convierte a Galicia en la principal productora hidroeléctrica del país
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove