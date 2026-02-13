Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Alejo García acaba tercero en jabalina en el gallego de lanzamientos

Alejo García (derecha). |

Redacción

Lalín

Alejo García Porral, del Club Atletismo Deza consiguió subir al podio en el VIII Campionato Xunta de Galicia de Lanzamentos Longos Sub-16, que se celebró en las nuevas instalaciones atléticas del Concello de A Estrada. El joven atleta fue tercero en la prueba de jabalina con un lanzamiento de 29,36 metros y a sólo unos centímetros de superar al subcampeón gallego de la especialidad, que subió a lo más alto del podio con una marca final de 29,85 metros. García Porral también consiguió mejorar su anterior marca que tenía establecida en una distancia de 28 metros.

