Alejo García acaba tercero en jabalina en el gallego de lanzamientos

Alejo García Porral, del Club Atletismo Deza consiguió subir al podio en el VIII Campionato Xunta de Galicia de Lanzamentos Longos Sub-16, que se celebró en las nuevas instalaciones atléticas del Concello de A Estrada. El joven atleta fue tercero en la prueba de jabalina con un lanzamiento de 29,36 metros y a sólo unos centímetros de superar al subcampeón gallego de la especialidad, que subió a lo más alto del podio con una marca final de 29,85 metros. García Porral también consiguió mejorar su anterior marca que tenía establecida en una distancia de 28 metros.