Tenis/Autonómico

El Recreo Cultural tumba al gigante Club Casino coruñés

Firma una victoria de prestigio tras decidir la eliminatoria con unos dobles de infarto

Equipo del Recreo Cultural que derrotó al Club Casino coruñés. | FIRMA DE FOTO

redacción

A Estrada

El Club de Tenis Recreo Cultural logró un triunfo histórico en la segunda jornada del campeonato gallego por equipos absolutos al vencer por 5-4 al Sporting Club Casino Coruña. En su segunda temporada en la élite, los estradenses superaron a un gigante del tenis gallego en una eliminatoria de altísimo nivel que se decidió en los dobles tras un empate (3-3) en los individuales.

La valentía de los locales en los duelos finales permitió que dos de los tres dobles cayeran de su lado, sellando una victoria de prestigio. Los jugadores Pablo López, Alberto López, Rafa Calviño, Lucas López, Ian Rodríguez, Rubén Caldas y Miguel Sánchez fueron los protagonistas de esta gesta que invita a soñar, aunque el equipo mantiene la prudencia de avanzar jornada a jornada en el campeonato.

Este hito confirma que el proyecto del Recreo Cultural no tiene techo. Con el 5-4 definitivo, los de A Estrada demuestran que pueden competir de tú a tú con las potencias del tenis autonómico, consolidándose en una temporada donde el objetivo es seguir creciendo paso a paso. La temporada 2026 del Campeonato Gallego por Equipos Absolutos ha arrancado con una participación masiva de más de 100 equipos inscritos. El triunfo del Recreo Cultural ante el Sporting Club Casino supone una revancha deportiva respecto a enfrentamientos de años anteriores, donde el club coruñés había logrado imponerse en rondas eliminatorias.

