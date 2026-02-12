El Recreo Cultural tumba al gigante Club Casino coruñés

El Club de Tenis Recreo Cultural logró un triunfo histórico en la segunda jornada del campeonato gallego por equipos absolutos al vencer por 5-4 al Sporting Club Casino Coruña. En su segunda temporada en la élite, los estradenses superaron a un gigante del tenis gallego en una eliminatoria de altísimo nivel que se decidió en los dobles tras un empate (3-3) en los individuales.

La valentía de los locales en los duelos finales permitió que dos de los tres dobles cayeran de su lado, sellando una victoria de prestigio. Los jugadores Pablo López, Alberto López, Rafa Calviño, Lucas López, Ian Rodríguez, Rubén Caldas y Miguel Sánchez fueron los protagonistas de esta gesta que invita a soñar, aunque el equipo mantiene la prudencia de avanzar jornada a jornada en el campeonato.

Noticias relacionadas

Este hito confirma que el proyecto del Recreo Cultural no tiene techo. Con el 5-4 definitivo, los de A Estrada demuestran que pueden competir de tú a tú con las potencias del tenis autonómico, consolidándose en una temporada donde el objetivo es seguir creciendo paso a paso. La temporada 2026 del Campeonato Gallego por Equipos Absolutos ha arrancado con una participación masiva de más de 100 equipos inscritos. El triunfo del Recreo Cultural ante el Sporting Club Casino supone una revancha deportiva respecto a enfrentamientos de años anteriores, donde el club coruñés había logrado imponerse en rondas eliminatorias.