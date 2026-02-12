El mejor karate de toda Galicia se cita en el Arena

Lalín se convierte este sábado en el epicentro de las artes marciales de la comunidad autónoma con la celebración del Campeonato Gallego de Karate Absoluto y de Clubes, un evento presentado oficialmente ayer en el Concello por la concejala de Deportes Noelia Seijas, el presidente de la federación gallega, Óscar Lafuente, y el responsable provincial de Deportes de la Xunta de Galicia, Daniel Benavides. La competición reunirá a casi 350 deportistas procedentes de 30 clubes de toda la geografía gallega, consolidando al pabellón lalinense como un escenario idóneo para el deporte de alto nivel.

La jornada deportiva arrancará a las 9.00 horas con las pruebas individuales, mientras que la sesión vespertina, a partir de las 16.00 horas, se reservará para la competición por clubes con la participación de 119 equipos. El torneo abarcará desde categorías benjamines hasta los 18 años de edad, desarrollándose en las modalidades de kata, kumite y kobudo. Durante la presentación, Benavides elogió las instalaciones locales como un «lujo» y agradeció las facilidades del Concello de Lalín, contraponiendo esta disposición a los obstáculos encontrados en ciudades como, por ejemplo, Vigo.

Por su parte, Óscar Lafuente aprovechó su presencia en la capital dezana para celebrar el crecimiento exponencial de este deporte, que supera actualmente las 3.900 fichas, la cifra más alta de los últimos 30 años, y destacó la figura de la lalinense Ruth Lorenzo Couso como referente del karate gallego. Este campeonato, que será valedero para el Nacional Absoluto, contará con entrada libre para el público que quiera acercarse al multiusos lalinista y podrá seguirse en directo a través de streaming, según sus organizadores.

Además de su valor competitivo, la cita en Lalín reafirma la proyección internacional de sus protagonistas, como es el caso de la citada Ruth Lorenzo Couso. La karateca lalinense, que recientemente se colgó la medalla de oro en la Liga Nacional de Kárate 2026 celebrada en Valdepeñas, lidera una delegación gallega que sigue sumando éxitos, incluyendo la reciente plata europea de Uxía Folgueira. Lorenzo competirá en su casa en busca de nuevos éxitos.

Esta cita no sólo supone un desafío deportivo de máximo nivel, sino también una oportunidad única para que el público disfrute de la disciplina y los valores de las artes marciales en un ambiente inmejorable. Con el acceso gratuito y la retransmisión en directo, Lalín se prepara para vivir una jornada histórica que reafirma la importante presencia del karate gallego en el panorama nacional tanto en el apartado del rendimiento como en el de formación.