Céltiga y CD Estadense jugarán los minutos que faltan el día18

La Federación Gallega de Fútbol ha zanjado la polémica por el encuentro suspendido el pasado 7 de febrero por el temporal a los 16 minutos, dictaminando que los minutos restantes del duelo entre el Céltiga FC y el Club Deportivo Estradense se disputen finalmente este miércoles 18 de febrero a las 19.30 horas. La decisión llega tras la imposibilidad de que ambos clubes alcanzaran un consenso, obligando al ente federativo a intervenir para encajar el choque en el calendario. La fecha elegida no ha estado exenta de críticas, especialmente por la coincidencia con el calendario laboral. El técnico del conjunto de A Estrada, Manuti, no oculta su extrañeza ante la resolución federativa, señalando que el martes 17 habría sido una opción mucho más lógica para la disputa de lo que falta del partido al ser festivo local tanto en A Estrada como en A Illa de Arousa. Según el entrenador rojillo, aunque la lógica invitaba a aprovechar el día festivo para facilitar el desplazamiento y la logística de los jugadores, la plantilla no tiene más remedio que acatar la orden federativa y adaptarse a jugar en jornada laboral en el Salvador Otero.