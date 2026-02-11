Sporting y Agolada caen en la jornada 21

Sporting Estrada y SD Agolada no fueron capaces de puntuar en la jornada 21 de la liga de Primera Futgal. Los estradenses sucumbieron por un marcador de 2-0 en su visita a Padrón para enfrentarse al Flavia. Los locales necesitaron de una hora para abrir la lata frente a los de Tinto. Mientras tanto, el Agolada fue goleado (0-3) en el Hospitalillo por uno de los mejores conjuntos de la categoría, el Marín. Los morracenses hicieron el primero a los 2 minutos.