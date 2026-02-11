El Inversia vence en la pista del Lago Sport

El Inversia Seguros A Estrada FS sigue con paso firme en el campeonato después de imponerse en la última jornada a domicilio. Los del Coto Ferreiro se impusieron por un claro marcador de 1-7 al Lago Sport en otro completo partido de los estradenses. Un triplete de Pedro, un doblete de Luis y un tanto fe Mella cerraron un marcador que hizo justicia a lo visto sobre el terreno de juego. El equipo sigue en la buena línea de toda la temporada y mostrando un gran nivel ante sus rivales.