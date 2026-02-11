Costoya afronta el desafío final de la UAE4 en Catar

Christian Costoya se prepara para el asalto final de la F4 UAE en el icónico Circuito Internacional de Lusail, escenario mundialmente reconocido por el Gran Premio de MotoGP. Esta última cita del campeonato de Oriente Medio presenta un formato atípico, trasladando la acción a los días laborables: la actividad arranca hoy con los entrenamientos previos, dejando paso a un jueves frenético con las dos sesiones de clasificación y la primera carrera, para concluir definitivamente el viernes con las dos mangas restantes.

A pesar de que el joven piloto silledense marcha en una brillante sexta posición en la tabla general, el resultado final no es la prioridad absoluta en su hoja de ruta. El enfoque de Costoya sigue centrado en maximizar su adaptación al monoplaza, priorizando completar el mayor número de vueltas posible en un trazado tan técnico como el catarí. Cada kilómetro en Lusail es una inversión en aprendizaje y experiencia, acelerando un proceso de maduración técnica que tiene como meta definitiva llegar con las máximas garantías de éxito a la temporada 2026.

Esta última cita en Catar supone el cierre de un capítulo fundamental en la trayectoria de Christian Costoya, quien llega a Lusail con la motivación extra de haber logrado recientemente en Dubái su primera victoria en monoplazas. Como nuevo integrante del programa de desarrollo de pilotos de McLaren, el joven trasdezano ha demostrado una progresión meteórica desde su debut en Abu Dabi el pasado enero, consolidándose como uno de los mejores debutantes.