Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barco sospechoso O GroveProducción Hidroeléctrica GaliciaDesalojo Okupa VigoReforma Atención PrimariaJuicio Herencia VigoFalta profesores VigoPrograma Carnaval Vigo
instagramlinkedin

El Clínica Deza iguala frente al Benchoshey

El Clínica Deza Escuela de Ajedrez Lalín consiguió un resultado de 2-2 contra el Benchoshey Kasparov en partido correspondiente a la tercera jornada de la liga en Segunda División Grupo F –la primera jornada está todavía por disputar–, después de ganar en todos los partidos las blancas. Las victorias lalinenses se produjeron en los tableros 1 y 3, perdiendo en los otros. Con este resultado el Clínica Deza se sitúa en séptima posición en la clasificación y a un punto del segundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents