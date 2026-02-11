El Clínica Deza iguala frente al Benchoshey

El Clínica Deza Escuela de Ajedrez Lalín consiguió un resultado de 2-2 contra el Benchoshey Kasparov en partido correspondiente a la tercera jornada de la liga en Segunda División Grupo F –la primera jornada está todavía por disputar–, después de ganar en todos los partidos las blancas. Las victorias lalinenses se produjeron en los tableros 1 y 3, perdiendo en los otros. Con este resultado el Clínica Deza se sitúa en séptima posición en la clasificación y a un punto del segundo.