Pablo Cacheda: «Hay que arrimar el hombro y confiar»

La situación del Disiclín Balonmán Lalín –cuatro derrotas consecutivas en las últimas jornadas– ha pasado de preocupante a alarmante tras la último compromiso liguero, un escenario que el técnico rojinegro Pablo Cacheda ha calificado abiertamente como crítico al afirmar que «la situación ya era crítica y creo ahora todavía más, pero bueno habrá que seguir trabajando y seguir intentándolo». A pesar de la dureza del momento, el entrenador mantiene la fe en el bloque y asegura que «somos capaces de sacarlo adelante y que esto cambiará en algún momento y la racha de victorias volverá», aunque reconoce que el equipo está pagando un alto precio por su configuración actual: «Nos sigue pasando factura nuestra inexperiencia y nuestra juventud; es difícil no tener esa pizca de veteranía sobre todo en los puestos claves de la primera línea». Esta falta de tablas se traduce en un nerviosismo difícil de gestionar en finales apretados como el del último encuentro disputado en O Porriño, algo que el entrenador de los del Arena define como «un aprendizaje para ellos, que algún momento valdrá para ganar partidos». Con la plantilla mermada por las mismas bajas de semanas anteriores, el Lalín encara ahora un calendario de máxima exigencia, recibiendo primero al segundo clasificado en un duelo donde «está claro que es difícil, pero tenemos que intentarlo», para después jugarse media permanencia en Ribadavia, un choque que «será clave cuando lleguemos allí», subraya el técnico lalinense. Ante este panorama, Cacheda hace un llamamiento a la unidad del entorno, en especial a los aficionados, subrayando que «es momento de apoyar, de arrimar el hombro y de confiar porque trabajaremos cada fin de semana para intentar sumar de dos puntos para alejarnos de esa parte tan mala de la clasificación».

Resistencia

Esta delicada coyuntura deportiva del Disiclín obliga al equipo a afrontar las próximas semanas como una verdadera carrera de resistencia, donde la gestión emocional del vestuario será tan importante como el rigor táctico sobre la pista. Cacheda es consciente de que «está claro que estás jugando en la situación en la que estás, que hay mucho en juego y ese nerviosismo no es fácil de gestionar», pero confía en que el factor cancha del Arena sea el impulso necesario para romper la sequía de resultados por la que atraviesa la escuadra. La salvación del Disiclín pasa ahora por transformar ese aprendizaje forzoso en resultados inmediatos, demostrando que, a pesar de la juventud, el equipo posee la madurez suficiente para dar un golpe sobre la mesa ante los favoritos y asegurar su sitio en la categoría. Además, de que desde la grada se siga animando como hasta ahora de forma incodicional.