Sin acuerdo para la visita del Estradense al Céltiga

El Club Deportiva Estradense se encuentra a la espera de una nueva fecha para disputar su encuentro frente al Céltiga en A Illa, tras la suspensión del partido el pasado fin de semana a causa del fuerte temporal. El técnico del conjunto rojillo, Manuti, ha expresado su preocupación por las dificultades que plantea ahora el calendario para encajar el duelo. Según explica el preparador, la propuesta inicial de aprovechar el martes de Carnaval parece haber perdido fuerza ante la negativa del equipo rival. «En un principio se habló allí de jugar esa fecha, pero creo que ahora ellos no quieren; para nosotros sería lo ideal porque ya lo tenemos ahí, pero si no hay acuerdo, la federación fijará el día o buscaremos otra opción», señala el entrenador rojillo.

La situación se complica debido a un calendario que Manuti define como «muy apretado», condicionado tanto por la clasificación de la selección gallega para la fase final de la Copa como por la jornada liguera ya prevista para el Jueves Santo. Esta saturación de fechas obligará al Estradense a un esfuerzo extra en el tramo decisivo de la temporada, pasando de haber disputado 19 jornadas en seis meses a tener que afrontar cerca de 15 partidos en apenas un trimestre. A pesar de lo «peculiar» de la situación, el técnico se muestra optimista gracias a la profundidad de su plantel, afirmando que disponen de una plantilla amplia que les permitirá intentar hacer un buen final de liga y quedar en una buena posición al término de la liga.

Sin líneas

Respecto a la suspensión en sí, el técnico rojillo lamentó no haber podido jugar en un campo que califica de «chulo y bonito», aunque reconoció que las condiciones eran extremas, especialmente porque los charcos impedían ver las líneas del terreno de juego. No obstante, Manuti no ocultó cierta resignación al comparar este aplazamiento con otros encuentros disputados recientemente bajo condiciones muy adversas. «Se tiene jugado peor; venimos de jugar en barro en Barraña contra el Boiro o en Viveiro y parece que ahí da igual, pero si es agua no se puede jugar», apuntó, deseando que cuando finalmente se dispute el choque en A Illa, el tiempo acompañe más que en esta última ocasión. A mayores, el preparador destacó la importancia de gestionar bien los esfuerzos en este nuevo escenario de competición concentrada. A pesar de los contratiempos logísticos y la incertidumbre sobre la fecha definitiva, el vestuario mantiene el foco en el objetivo de la temporada, confiando en que el potencial del grupo les permita superar este «maratón» de partidos oficiales con garantías y consolidarse en la zona noble de la clasificación antes del cierre del campeonato.

De momento, y a la espera de llegar a un acuerdo para jugar el encuentro suspendido, el club que preside Toño Camba recuerda que los aficionados que compraron sus entradas podrán asistir al choque una vez confirmada la fecha. Los que no puedan desplazarse, se podrán poner en contacto con los responsables de la entidad.