A Estrada estrena su nueva pista de atletismo

Las nuevas pistas de atletismo municipales de A Estrada vivieron este domingo su primer gran estreno competitivo con la disputa de un control de marcas de medio fondo y fondo, coincidiendo con el Campionato Xunta de Galicia de Lanzamentos Longos Sub 16. La jornada, organizada en colaboración entre el Concello y la Federación Galega de Atletismo, sirvió para poner a prueba la infraestructura antes de su inauguración oficial y para que los atletas locales midan sus progresos de cara a sus campeonatos autonómicos de finales de mes.

Pruebas de hasta 1.500 metros lisos. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

En la competición de medio fondo, participaron destacados jóvenes atletas de la zona: Iago Mosquera en 1.500 metros sub18; Catuxa Temes, Brais Rey y Mauro Míguez en 1.000 metros sub16; y Boel Rivadulla, Fabio Isaac, Lara García y Daniella Cervela en 600 metros, además de una quincena de participantes de las escuelas de atletismo. En paralelo, en la pista cubierta de Expourense compitieron las sub18 Noa Barros y Carla Pintor en velocidad, junto con varios corredores de base.

Lanzamiento de una joven atleta. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Las pistas, concebidas como una instalación capaz de acoger pruebas de velocidad, medio fondo y lanzamientos, han estado rodeadas de expectativas y también de retrasos. Su apertura ha tardado más de lo inicialmente previsto debido a aplazamientos en los trabajos finales y a la necesidad de dotarlas de equipamientos complementarios.

El concejal de Deportes, Ismael Pena, destacó en la presentación previa que la celebración de competiciones de carácter autonómico era el primer paso para dinamizar la instalación. El presidente de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín, subrayó la importancia de ofrecer oportunidades de competición tanto a atletas locales como a corredores de otras partes de Galicia, aprovechando la ubicación estratégica de A Estrada entre las principales delegaciones atléticas de la comunidad.

Noticias relacionadas

La cita de este domingo fue también una muestra de la vitalidad del atletismo de base, con pruebas que incluyeron distancias desde los 600 hasta los 1.500 metros, integrando el trabajo de clubs y escuelas locales. Con la mirada puesta en las próximas citas autonómicas y en pruebas como el Circuíto Galego de Marcha Atlética programado para marzo, las pistas de A Estrada apuntan a convertirse en un foco de actividad deportiva para toda la comarca.