La gala anual de la federación distingue a Tamara García

Chantada fue el escenario de la Gala Anual de la Federación Galega de Montaña, donde el GTR Galaico Trail Run puso el broche de oro a una temporada histórica. Tamara García Rodríguez fue la gran protagonista al recibir el premio a su trayectoria como campeona absoluta de la Copa Xunta de Galicia de CxM 2025, un éxito que compartió en el podio con su compañera Lucía Peón, que fue tercera. A nivel colectivo, el club demostró su dominio, alzándose con el primer puesto por equipos femeninos y el segundo puesto en la categoría masculina de la Copa.