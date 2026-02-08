Épica victoria del CD Lalín bajo la lluvia en el Cortizo

Bajo un diluvio incesante y ráfagas de viento que convirtieron el Manuel Anxo Cortizo en un auténtico lodazal, el Club Deportivo Lalín logró ayer una victoria de pundonor por 1-0 ante el Órdenes, reafirmando su excelente estado de forma a pesar de las condiciones extremas y apuntalando más si cabe su primera posición en la tabla. Sin embargo, el partido comenzó con un susto para la parroquia local cuando Dani Sampayo tuvo que emplearse a fondo para salvar un mano a mano que pudo adelantar a los visitantes. Sin embargo, la respuesta rojinegra fue inmediata; tras un error en el despeje de la defensa del Órdenes, Lois cazó el cuero y sirvió un pase atrás para que Eloy firmase el único tanto de la tarde para afianzar a los rojinegros en el liderato del grupo. Aunque el Lalín buscó ampliar la renta antes del descanso, el estado del terreno de juego impidió que las llegadas locales cristalizaran en más ocasiones claras mientras los futbolistas hacían lo imposible para poder hilvanar alguna jugada.

En la segunda mitad, el equipo de Dani Méndez y Cuqui pudo sentenciar el choque en varias ocasiones, destacando un nuevo mano a mano de Eloy que prefirió ceder atrás en lugar de disparar y un balón muerto tras un córner que Brais Vila no pudo embocar al estrellarse su remate en un defensor. Ya en los instantes finales, Hugo García estuvo a punto de firmar el gol de la jornada con una vaselina que se marchó rozando el travesaño. Pese a que el Órdenes quemó sus naves con una falta lateral colgada al área en la última jugada, el Lalín supo sufrir para amarrar tres puntos que le permiten distanciar en 10 puntos a su rival de ayer y meter presión al Negreira, que juega esta tarde. Con este resultado, los dezanos encadenan 17 partidos sin perder, una racha triunfal que el técnico Dani Méndez no quiso celebrar sin antes agradecer el sacrificio de los aficionados que desafiaron al temporal para animar al equipo en el Cortizo. Fue la mejor forma posible de cerrar la víspera del día grande de la Feira do Cocido.

Los 3 importantes puntos conseguidos ayer por el Lalín subrayan el excelente estado de forma del conjunto entrenado por Dani Méndez. Y lo hacen en una de las fases decisivas de la competición doméstica. Los del Cortizo viajan el próximo fin de semana a O Barbanza para medirse al Cidade de Ribeira, un encuentro siempre intenso.