Balonmano
El Disiclín se complica la vida con una derrota ante el Porriño
Redacción
El Balonmán Porriño se impuso ayer al Disiclín Balonmán Lalín en un duelo marcado por la igualdad y que deja muy tocados a los de Pablo Cacheda. Tras una primera mitad muy equilibrada, los errores finales de desconexión habituales esta temporada en el bando lalinista y las decisiones arbitrales permitieron al Porriño cerrar el primer tiempo con ventaja parcial en el marcador (19-16).
Pese al gran inicio lalinista en la reanudación, con un Mateo letal que igualó la contienda a los 33 segundos, las decisiones tácticas de Daniel Benaches Grobas fueron determinantes a la hora de decantar la balanza del lado de los de A Louriña. El técnico local ajustó sus filas para recuperar el mando. La defensa y las rápidas transiciones locales acabaron decidiendo un choque cerrado (33-31) que ahora impulsa al Porriño y deja en una situación comprometida a los del Arena.
- La presa de Eiras alivió en un día el agua equivalente al consumo de seis meses y medio
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena