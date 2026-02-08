Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo recupera el trenCaso PitanxoTren de borrascasLas Cinco JotasEscuela de Pastores de GaliciaCelta-Osasuna
instagramlinkedin

Balonmano

El Disiclín se complica la vida con una derrota ante el Porriño

Redacción

Lalín

El Balonmán Porriño se impuso ayer al Disiclín Balonmán Lalín en un duelo marcado por la igualdad y que deja muy tocados a los de Pablo Cacheda. Tras una primera mitad muy equilibrada, los errores finales de desconexión habituales esta temporada en el bando lalinista y las decisiones arbitrales permitieron al Porriño cerrar el primer tiempo con ventaja parcial en el marcador (19-16).

Pese al gran inicio lalinista en la reanudación, con un Mateo letal que igualó la contienda a los 33 segundos, las decisiones tácticas de Daniel Benaches Grobas fueron determinantes a la hora de decantar la balanza del lado de los de A Louriña. El técnico local ajustó sus filas para recuperar el mando. La defensa y las rápidas transiciones locales acabaron decidiendo un choque cerrado (33-31) que ahora impulsa al Porriño y deja en una situación comprometida a los del Arena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents