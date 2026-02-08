El Disiclín se complica la vida con una derrota ante el Porriño

El Balonmán Porriño se impuso ayer al Disiclín Balonmán Lalín en un duelo marcado por la igualdad y que deja muy tocados a los de Pablo Cacheda. Tras una primera mitad muy equilibrada, los errores finales de desconexión habituales esta temporada en el bando lalinista y las decisiones arbitrales permitieron al Porriño cerrar el primer tiempo con ventaja parcial en el marcador (19-16).

Pese al gran inicio lalinista en la reanudación, con un Mateo letal que igualó la contienda a los 33 segundos, las decisiones tácticas de Daniel Benaches Grobas fueron determinantes a la hora de decantar la balanza del lado de los de A Louriña. El técnico local ajustó sus filas para recuperar el mando. La defensa y las rápidas transiciones locales acabaron decidiendo un choque cerrado (33-31) que ahora impulsa al Porriño y deja en una situación comprometida a los del Arena.