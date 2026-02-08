Agolada y Sporting, ante rivales difíciles

Agolada y Sporting Estrada tienen esta tarde sendos compromisos difíciles. Los aurinegros, colista provisional, reciben en el Hospitalillo (12.00 horas) al Marín, segundo clasificado a un punto del líder Ribadumia. De igual forma, el Sporting Estrada viaja hasta Padrón para vérselas con un equipo, el Flavia, de su liga y del que sólo le separan 2 puntos en la clasificación.