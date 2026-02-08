Agolada y Sporting, ante rivales difíciles
Agolada y Sporting Estrada tienen esta tarde sendos compromisos difíciles. Los aurinegros, colista provisional, reciben en el Hospitalillo (12.00 horas) al Marín, segundo clasificado a un punto del líder Ribadumia. De igual forma, el Sporting Estrada viaja hasta Padrón para vérselas con un equipo, el Flavia, de su liga y del que sólo le separan 2 puntos en la clasificación.
- La presa de Eiras alivió en un día el agua equivalente al consumo de seis meses y medio
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena