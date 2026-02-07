Pulso por el título en el Manuel Anxo Cortizo

El estadio Manuel Anxo Cortizo vivirá esta tarde (16.15 horas) una de las citas más determinantes de la temporada. En plena efervescencia por la celebración de la Feira do Cocido, el Club Deportivo Lalín, líder de la categoría, recibe en la víspera de la celebración gastronómica al Órdenes, tercer clasificado, en un duelo de aspirantes al título que podría dejar la competición muy encarrilada para los locales.

El técnico rojinegro, Dani Méndez, no oculta la relevancia de un choque que califica como «partidazo». Sin embargo, el equipo llega con la enfermería activa, confirmándose las bajas por lesión de Xocas, Cristian y Brais Calvo, a las que se suma la ausencia de Emi por motivos personales. Pese a estos contratiempos, el objetivo es claro: dar un golpe de autoridad sobre la mesa. «Si ganamos les metemos 10 puntos de distancia; sería un golpe muy importante, uno más en nuestra trayectoria», señala el entrenador rojinegro.

Méndez advierte de la peligrosidad del rival, definiendo al Órdenes como un equipo «muy potente que te hace daño fácilmente». Para contrarrestar el potencial visitante, el preparador local apela a la concentración absoluta: «Tenemos que hacer un partido muy completo, con una intensidad muy alta, la que requiere un nivel como este, y sobre todo sin cometer errores». Una derrota acortaría la brecha a solo cuatro puntos, lo que añade una dosis extra de presión y picante al encuentro.

Noticias relacionadas

Desde el club se espera que el ambiente festivo que respira Lalín este fin de semana se traslade a las gradas. El técnico confía en que la afición responda y registre una gran entrada para empujar al equipo en un momento clave. Mañana, el Cortizo dictará sentencia: o el Lalín escapa hacia el título o la liga recupera toda la emoción. La trascendencia del choque no sólo reside en los puntos, sino en la comunión entre el equipo y su feudo en una fecha tan señalada para la localidad. Consciente de que el factor anímico puede decantar la balanza ante un rival directo, Dani Méndez confía en que el Cortizo presente su mejor aspecto: «Esperemos que haya una muy buena entrada para animar al equipo», señala el técnico, que ve en el aliento de la grada el motor necesario para compensar las bajas y certificar ese salto clasificatorio.