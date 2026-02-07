El Inversia A Estrada se mide al Lago Sport y el Agolada al Silva
El Inversia Seguros A Estrada Futsal juega hoy a partir de las 20.00 horas en la pista del Lago Sport. Los de Diego Castro intentarán sumar una victoria que les permita mantener su acoso sobre el líder, el Nauga Coruña, que tienen a tres puntos pero que ha disputado un partido más. El UD A Estrada recibe al Parrulo B (18.00 horas) y el Agolada visita al Silva.
En Primera femenina, el Cogal Rodeiro recibe a las 19.00 horas al Ordes y el UD A Estrada se desplaza a la pista del Narón Futsal.
