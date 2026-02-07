El Estradense visita al Céltiga obligado a sumar

El Estradense juega hoy a partir de las 16.45 horas en el Salvador Otero ante el Céltiga. Los rojillos afrontan un duelo contra un rival directo en la zona media-alta de la tabla con el objetivo de mantener el ritmo de los equipos metidos en Play-off y para no permitir que los de A Illa se les escapen en la tabla. El equipo de Manuti afronta este choque desde la novena posición, después de encadenar tres partidos consecutivos sin perder. Los locales por su parte están dos posiciones por encima, con dos puntos más.

«El Céltiga es un buen equipo, con un presupuesto más alto que el nuestro y que fichó muy bien. Tienen además una base de jugadores salidos del Arosa que cuentan con experiencia en la categoría, gente con tablas. A nadie le extraña verlos en esta zona alta de la clasificación porque tienen equipo para eso», argumentó Manuti, quien apuntó que las condiciones climatológicas durante el encuentro pueden ser claves al tratarse de un campo de hierba natural pegado al mar.

«En nuestra situación es importante no perder. Estamos obligados a sumar si no queremos que se nos marchen lejos en la clasificación. Debemos seguir ahí metidos. Sabemos que si queremos estar arriba hay que ganar partidos como este», argumentó.

Los estradenses afrontan este partido con bajas importantes. Una de ellas será la del sancionado Padín, quien vio una rigurosa tarjeta roja en los minutos finales del partido del pasado domingo contra el Cambados. El centrocampista será una baja importante, ya que se encuentra en un gran momento de forma. La otra baja segura es la del lateral Ángel, todavía recuperándose de sus molestias físicas.

La duda que deberán despejar antes del encuentro será si fuerzan al capitán Carabán. El central sufrió una sobrecarga la semana pasada al encadenar 90 minutos de juego con el estradense con otros 90 con la selección gallega. «Tiene una tendinitis en el abductor y llega un poco justo para este partido. Tenemos que decidir si está para jugar o si lo reservamos con vistas al partido de la semana que viene», explicó el entrenador del Estradense.n