El Disiclín busca redimirse con una victoria en casa del Porriño

El Disiclín Balonmán Lalín encara esta tarde (20.30 horas) un duelo vital frente al Balonmán Porriño con la necesidad urgente de redimirse. Según ha reconocido su técnico, Pablo Cacheda, el equipo llega tras una «semana dura en lo mental». El objetivo prioritario en O Porriño es dejar atrás la mala imagen de la jornada anterior y centrarse en lograr una victoria que consideran determinante por tratarse de un rival directo de «su liga».

Para Cacheda, este enfrentamiento tiene una importancia similar a los duelos contra equipos de la zona baja como el Cañiza, ya que sumar los dos puntos permitiría al Disiclín poner «tierra de por medio» con los puestos de peligro. En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, el equipo mantiene las bajas de larga duración de Pedro, Xavi y Román, pero recupera a Víctor para la convocatoria.

En el apartado táctico, la clave residirá en el control del ritmo. Cacheda advierte que el Porriño, apoyado en la veteranía de sus jugadores, buscará ralentizar el juego, por lo que el Disiclín deberá imponer una marcha más alta y dinámica para llevarse el gato al agua. El técnico confía en la buena dinámica de los entrenamientos semanales, con casi 20 jugadores en pista, para mostrar una versión mucho más sólida y competitiva.