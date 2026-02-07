El Coreti recibe al Fendetestas con la misión de puntuar

Hoy el Cortizo une rugby y la Feira do Cocido con tres grandes duelos ideales para los amantes del deporte del oval. La jornada arranca a las 11.00 horas con los «abellones» M14 frente al Vigo, seguida a las 12.30 horas por los M18 ante el Campus Ourense/Santiago. El broche de oro llegará a las 18.15 horas con el partido sénior entre el Coreti y el Fendetestas, en una nueva jornada de la fase de grupos de la Primera Masculina de la Liga Gallega. Los «abellones» esperan hacerse con la primera victoria de la fase.