«Quien lleva el deporte en su ADN es raro que lo deje»

El club Atletismo A Estrada sorprendió hace unas semanas con el anuncio de la incorporación de uno de los deportistas más destacados del municipio en los últimos veinte años, Cristóbal Dios. El triatleta, que en el año 2021 anunció su retirada por sus nuevos compromisos laborales y por el desgaste de años siguiendo el ritmo profesional dentro de un duro deporte, volvía, aunque no quedaba claro cuál sería su nuevo rol ahora dentro de un club centrado en la práctica del atletismo.

Dios, a quien en las últimas semanas ya se le ha visto correr a buen ritmo por la zona deportiva estradense, nos confiesa sin embargo que la opción de volver al mundo del triatlón está descartada. Su intención es recuperar sensaciones entrenando en carrera, echando una mano al Atletismo A Estrada en alguna competición por equipos y también marcarse algún objetivo en alguna maratón y media maratón hacia final de año.

«La última vez que corrí fue hace cuatro años, cuando dejé el triatlón. A partir de ahí me dediqué solo a andar en bici. Salía con los amigos a rodar y me metí en competiciones de BTT con mi hermano en el Club Ciclista Estradense», explica. Sin embargo, al triatleta le apetecía volver a entrenar con un objetivo. Tomando el ciclismo como algo lúdico, apostó por volver a calzarse las zapatillas. «Quien lleva el deporte en su ADN como yo es raro que lo deje. Siempre me gustó entrenar y lo disfruto pero ya no estoy para entrenar un triatlón. Eso está descartado porque no tengo el tiempo que le dedicaba antes a correr, nadar y andar en bici. Solo pensar en salir en bici cuatro o cinco horas bajo la lluvia me da algo».

Con ese planteamiento surgió la propuesta del Marcos Otero, del Atletismo A Estrada, que se ofreció a echarle una mano en su preparación a cambio de reforzar al equipo en alguna competición como atleta federado con ellos. «Correr es más sencillo porque son menos horas de entrenamiento. Necesitaba un refuerzo como este para obligarme a salir a entrenar a pesar de esta lluvia que no para. Por eso me he marcado algunas carreras como objetivo, como ir preparando una maratón, pero sin agobiarme», argumentó.

Sin embargo, los comienzos están siendo duros, reconoce un hombre que ya tiene 34 años. «A pesar de que llevaba mucho tiempo sin correr fui cogiendo ritmo muy rápido, incluso a nivel de cuando competía en triatlón. De pecho aguanto bien. Se nota que nunca dejé de hacer deporte pero mi problema es la musculatura de las piernas, que ya no es la misma», nos cuenta justo unos días después de lesionarse en la rodilla. «Cuando me fastidié estaba corriendo 110 kilómetros a la semana con series y ritmos muy altos. La verdad es que me vine un poco arriba. Le di demasiada caña y los coches viejos es lo que tienen, ya no les puedes pisar tanto», bromea.

Maratón

Una vez recuperado y con la esperanza de que la primavera traiga algo de buen tiempo, el deportista estradense confía en poder hacer una maratón, una prueba a la que no está acostumbrado, en un tiempo que supere por poco las dos horas y treinta minutos. «Me parecía un ritmo bueno pero miré los tiempos de la Maratón de Valencia del año pasado y en esa marca se movía el que acabó en el puesto 500. Es increíble, la gente cada vez va más rápido y preparada en estas carreras».

A pesar del carácter ganador que siempre lo ha caracterizado y de escucharlo hablar de carreras, Cristóbal Dios admite que no ha hechado de menos la competición en estos años. Ahora, solo se marca el objetivo de disfrutar de un reto diferente, acompañado de sus amigos y sin la presión que durante años cargó a sus espaldas. Sea como sea, seguro que no es la última vez esta temporada que escuchamos hablar de Cristóbal Dios.n