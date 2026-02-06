Fútbol
La Escola de Fútbol Lalín, en la iniciativa «Uno entre cien mil»
Redacción
Lalín
La Escola de Fútbol Lalín ha anunciado que se ha incorporado a la iniciativa solidaria bautizada como «Uno entre cien mil», cuyo objetivo es recaudar fondos y apoyar la investigación contra el cáncer infantil.
De esta manera, por cada gol que se marque en los partidos de la escuela el próximo fin de semana –coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Cáncer Infantil– se donarán cinco euros a esta causa. El año pasado, gracias al apoyo de seis federaciones territoriales y 236 clubs de toda España se recaudaron más de 48.000 euros en esta campaña.
