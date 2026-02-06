Tenis de mesa
El CTM Lalín comienza la segunda vuelta con victoria en Oleiros
El CTM Lalín comienza la segunda vuelta con un desplazamiento a Oleiros que se saldó con victoria muy trabajada sobre el Breogán Oleiros Seixo Blanco (2-3). Los puntos fueron obra de Antonio Crespo (2) y Manuel Fernández (1). Los lalinistas regresan mañana a la competición con otro partido como visitantes, esta vez delante del Monteporreiro Confitería Capri.
