Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoTráfico en VigoMuere Octogenario SilledaEscuela Infantil CoiaERE GKNMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Tenis de mesa

El CTM Lalín comienza la segunda vuelta con victoria en Oleiros

El CTM Lalín comienza la segunda vuelta con victoria en Oleiros

El CTM Lalín comienza la segunda vuelta con victoria en Oleiros

El CTM Lalín comienza la segunda vuelta con un desplazamiento a Oleiros que se saldó con victoria muy trabajada sobre el Breogán Oleiros Seixo Blanco (2-3). Los puntos fueron obra de Antonio Crespo (2) y Manuel Fernández (1). Los lalinistas regresan mañana a la competición con otro partido como visitantes, esta vez delante del Monteporreiro Confitería Capri.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents