El CTM Lalín comienza la segunda vuelta con victoria en Oleiros

El CTM Lalín comienza la segunda vuelta con un desplazamiento a Oleiros que se saldó con victoria muy trabajada sobre el Breogán Oleiros Seixo Blanco (2-3). Los puntos fueron obra de Antonio Crespo (2) y Manuel Fernández (1). Los lalinistas regresan mañana a la competición con otro partido como visitantes, esta vez delante del Monteporreiro Confitería Capri.