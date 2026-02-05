«En los últimos seis años pasamos de 60 a 230 atletas»

La Escola Atletismo Deza cumple 25 años de vida y lo hace disfrutando de un gran momento. El equipo presidido por Iago Pazos acumula en estos momentos cantidad y calidad en su cantera, pasando en los últimos seis años de tener 60 atletas a 230 en estos momentos. Algunos de ellos han logrado ya despuntar a nivel autonómico y nacional, un éxito para el programa puesto en marcha dentro de la entidad, apostando por modalidades como los lanzamientos y los saltos. Para saber más del momento que vive la entidad y sus novedades hablamos con el entrenador Nacho Castro que está de enhorabuena tras su elección como nuevo coordinador del Plan Galego de Tecnificación Atlética de la federación gallega.

«La federación divide sus áreas de trabajo en nueve áreas: lanzamientos, velocidad, vallas, fondo, marcha, trail, combinadas, saltos horizontales y saltos verticales. Cada una tiene su responsable. Mi trabajo es coordinar el trabajo de todos ellos para mejorar en el proceso de tecnificación de las mejores promesas gallegas. Hablamos de chavales de 14 a 18 años. Los más talentosos, a los que hay que cuidar, incluso ayudando a sus entrenadores con su trabajo diario si hace falta para mejorar su proceso de formación», explica Castro. «También organizaremos dos concentraciones por área al año. Además, formaré parte del plan nacional para organizar concentraciones, seis de ellas nos gustaría que fuesen en Galicia», nos resume sobre su uneva labor en la federación autonómica.

El entrenador se mostró ilusionado por esta primera aventura dentro de la federación, más allá del papel consultivo sin voto que la Escola Atletismo Deza tiene en la federación escolar. «Es bonito poder estar ahí y trabajar codo con codo con grandes entrenadores de atletismo», manifestó.

Castro llegó hace sies años al club dezano. Puede parecer poco tiempo pero ha sido mucho en cuanto a evolución. «Cuando empezamos había muy pocos niños. Solo unos 60. Ahora tenemos 230 y todos ellos de base. A partir de los 18 ya casi no tenemos licencias. El técnico dezano destacó en su trayectoria como deportista en el triatlón, formando parte del club Olimpico de Vedra. En el Manuel Anxo Cortizo ha destacado sin embargo por su trabajo en modalidades como los saltos y los lanzamientos. Ahora además, se han adentrado en el mundo del salto con pértiga, contando con Pepe Domínguez como entrenador. Para ello, ha realizado la compra de todo el material necesario utilizando fondos propios.

Castro señala que este trabajo ya ha permitido formar a grandes atletas, algunos de los cuales han terminado fichando por importantes clubes. Solo este año, tres de sus principales figuras han fichado por el Narón. Se trata del velocista Dani Conde –quien ya cuenta con una gran marca de 10,90 en los 100 metros–; Diego Reboredo, especialista en lanzamiento de disco; y Roi Sierra, lanzador de jabalina que la temporada pasada militó en el Atletismo Santiago y que este año se reunirá con sus compañeros en el Narón. «Ahora mismo contamos además con vallistas muy buenos como Beltrán Rivas y León Feijóo, dos atletas que tienen opciones de meterse en el Campeonato de España. Hablamos de estar entre los 24 mejores de España. Para un club como el nuestro, es un orgullo», afirma.

Carrera del Cocido

Coincidiendo con la celebración de su 25 aniversaria el Atletismo Deza tiene previsto realizar un acto especial. Sin embargo, a estas alturas, una de sus principales preocupación es la organización de la Carreira do Cocido de Lalín, que este año cumple su edición número 16. La competición tendrá lugar el día 19 de abril en la capital dezana y ya tiene abierto el plazo de inscripción. Estas se cerrarán el 15 de abril. La prueba absoluta contará con dos trazados, uno de 10 y otro de 5 kilómetros. Una vez termine la carrera absoluta comenzarán las reservadas para las categorías base. n