Las escuelas de esgrima de Silleda y A Estrada compiten en Santiago

Las escuelas de Silleda y A Estrada disputaron el pasado fin de semana el XX Open Compos. El sábado fue el Torneo Nacional Liga Máster, destacando el bronce logrado por Abraham Castro. También firmó una buena actuación Adrián Penido. El domingo se llevó a cabo el Torneo Ranking Regional, donde ya participó un amplio grupo de deportistas de la zona.