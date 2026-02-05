Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Trail

Andrea Vázquez, podio en el Trail de Outes

Andrea Vázquez, podio en el Trail de Outes | CEDIDA

Andrea Vázquez, podio en el Trail de Outes | CEDIDA

La deportista del GTR Andrea Vázquez disputó el pasado fin de semana el Trail de Outes, terminando segunda en la clasificación general. Lucía González fue segunda en su categoría.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents