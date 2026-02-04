Martín Ruibal, subcampeón gallego sub-23 en jabalina

Martín Ruibal, del Atletismo A Estrada, se proclamó subcampeón de Galicia sub-23 y séptimo absoluto en lanzamiento de jabalina en el Campeonato de Galicia de lanzamientos largos que se disputó en las pistas de atletismo de la USC en Santiago de Compostela. En una jornada marcada por las malas condiciones climatológicas, el atleta estradense firmó su mejor marca personal, y con la sensación de poder lanzar la jaalina más lejos.