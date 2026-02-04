Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Preferente

El Lalín adelanta al sábado su partido contra el Órdenes

El Lalín, líder de la Preferente Norte, disputa el próximo fin de semana un importante partido en el que recibirá al Órdenes, tercer clasificado. Este encuentro se ha adelantado al sábado, quedando marcado para las 16.15 horas en el Cortizo.

