El Estradense rinde homenaje a Mella y a Ander Bellido

El Estradense rinde homenaje a Mella y a Ander Bellido | JESÚS FIGUEROA

El Estradense rindió homenaje en el partido del pasado domingo a sus jugadores Marcos Mella y Ander Bellido. El primero jugaba su partido 100 con el club y el segundo, el 200. Los padres de los jugadores les entregaron el recuerdo.

