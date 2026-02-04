En otra liga, el Inversia Seguros A Estrada Futsal estaría como líder el solitario con una cómoda ventaja sobre sus rivales. Los estradenses han llegado al ecuador de la temporada con un balance de trece victorias, un empate y una derrota en quince partidos. Es decir, con 40 puntos de 45 posibles. Sin embargo, esta liga está llamada a ser un cara a cara entre el equipo del Coto Ferreiro y el Naura Coruña en el que queda todo por decidir.

Los de Diego Castro son segundos en la clasificación a pesar de su buena primera vuelta. Están a tres puntos del Nauga, aunque han jugado un partido menos, por lo que la igualdad en la pelea por una única plaza de ascenso directo está totalmente igualada. El que termine segundo tendrá la oportunidad de disputar un play off de ascenso, en el cual asciende un equipo de cuatro.

«El Nauga era el favorito al título desde elprincipio. Tienen un buen equipo, con jugadores de calidad. Sin embargo, nosotros estamos ahí y nuestra intención es pelear hasta el final», ,manifestó el entrenador del equipo estradense. «El equipo está trabajando bien y va creciendo semana a semana. Los veo además con ilusión y ganas. Pero lo más importante es que es un gran grupo, con muy buen rollo. No les puedo pedir más», sentenció.

Diego Castro lamentó esas dos jornadas consecutivas en las que cedieron un empate y una derrota. «Esos fallos fueron una pena pero son cosas que pasan y de las que hay que aprender. Lo importante es que el grupo reaccionó bien y con más madurez de la que había imaginado. Eso nos ayudó. Creo que ahora el equipo está aguantando bien la presión de estar ahí. Con el paso de las jornadas estoy seguro que iremos mejorando».

El técnico destacó el gran nivel de este grupo de Primera gallega, que sitúa incluso por encima de la Preferente. «En otro tipo de liga estaríamos como líderes destacados pero esta liga está muy igualada y cualquier equipo te puede ganar. Como te despistes puedes perder puntos en cualquier pista», argumentó, defendiendo la regularidad de su equipo y las posibilidades de pelear por el ascenso hasta el final.