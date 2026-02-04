Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ajedrez | Gallega

El Clínica Deza Ajedrez Lalín inicia el año con un empate en Ourense

En la 2ª jornada de la liga –la 1ª no se jugó– el Clínica Deza escuela de ajedrez Lalín, logró empatar 2-2 en Ourense contra el equipo Liceo B. Las victorias llegaron en los tableros 1 y 3, por medio de Miguel Cudeiro Guerreiro y José Luis Janeiro Suárez.

