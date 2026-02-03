Fútbol | Segunda
El Lamela mantiene el liderato a pesar de su empate en casa
El Lamela firmó un empate en Mularedos por 1-1 contra el Santa Marta. Encajó el gol en el tiempo de prolongación. A pesar de eso se mantiene como líder tras la derrota del Val do Ulla en el campo del Silleda por 4-1. Ese resultado también permitió al Rodeiro escalar a la tercera posición gracias a su triunfo por la mínima ante el Atlético Fátima con un tanto en del descuento (0-1). El Vea venció al Deixebre (3-2) y el Cruces empató con el Villestro (0-0).
