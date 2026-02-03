Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jose Murado comienza la temporada en el Rallye de Suecia

REDACCIÓN

Forcarei

Jose Murado inicia una nueva temporada en el mundial de rallyes junto al lanzaroteño Raúl Hernandez. El copiloto de Forcarei inicia en Suecia su decimonovena temporada en activo con un programa mundialista compuesto de cinco citas puntuables para el Junior. Suecia en nieve, Croacia en asfalto y Portugal, Finlandia y Chile sobre tierra componen un calendario al que previsiblemente se sumará la cita canaria del World Rally Championship, por ser el rally de casa. “Un año interesante. Siempre es motivador estar en el mundial y un premio al trabajo de estos años”.

No se acaba ahí la temporada porque también estará en el Supercampeonato de España al lado de Jose Luis Pelaez. Nueve carreras conformarán su calendario.

