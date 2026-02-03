Fútbol sala | Primera
El Inversia A Estrada, segundo tras golear al Narón por 7-2
El Inversia Seguros A Estrada Futsal comenzó la segunda vuelta de la competición con una gran victoria por 7-2 en el Coto Ferreiro contra un combativo Narón. Fue un partido serio de los estradenses en el que siempre tuvieron el mando. Destacaron los cuatro goles de Pedro, que se suman a los de Japo, Pincho y Álvaro. El UD A Estrada ganó por 4-15 al Estrella y el Agolada perdió con el O Pino.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló