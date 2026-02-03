El Inversia A Estrada, segundo tras golear al Narón por 7-2

El Inversia Seguros A Estrada Futsal comenzó la segunda vuelta de la competición con una gran victoria por 7-2 en el Coto Ferreiro contra un combativo Narón. Fue un partido serio de los estradenses en el que siempre tuvieron el mando. Destacaron los cuatro goles de Pedro, que se suman a los de Japo, Pincho y Álvaro. El UD A Estrada ganó por 4-15 al Estrella y el Agolada perdió con el O Pino.