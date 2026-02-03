El Estradense da «un paso atrás» en el peor momento

El partido ante el Cambados tenía una importancia capital para el Estradense. Tras una mala racha que hizo que el equipo rojillo pasase de puestos de play-off a la undécima posición, la situación parecía dar un giro en las últimas semanas. Tras dos victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas, los de Manuti podían dar un golpe moral y también clasificatorio si ganaban a un rival de la parte baja. Jugaban además ante su afición, a la que han visto poco en los últimos meses por caprichos del calendario, y con el regreso de dos jugadoers conocidos y queridos en el Novo Municipal como Porrúa y Edu. Con esos alicientes, nada podía salir mal, pero salió.

El partido terminó en un empate condicionado en gran parte por el grave fallo a los cinco minutos que permitió al Cambados ponerse por delante muy pronto. A partir de ahí, llegaron los nervios, las prisas y una estampida final que permitió salvar un punto que sabe a poco. Se quedan así en la novena posición a tres de puestos de play-off. Ganando estaría a uno y con mejores sensaciones.

«Fue un paso atrás», sentenció el entrenador del Estradense. «Después de muchos partidos fuera volvíamos a casa, con la grada llena, y pudiendo sumar siete puntos de nueve, pero no acabamos de arrancar y de coger el hilo. Sabíamos de la importancia del partido y no jugamos mal pero creo que por momentos nos está pudiendo la presión», lamentó.

Manuti considera que el tempranero tanto fue «un golpe» para su equipo. Reaccionaron con llegadas constantes a la meta rival, hasta que todo cambió. «Después de 25 minutos buenos, desaparecimos y nos empezamos a meter en guerras que no hacían falta. En esos momentos se nota que el equipo no están bien mentalmente. Es cierto que llevamos varios golpes duros pero nos falta madurez. Necesitamos esa racha de dos o tres resultados buenos para que el equipo coja confianza y los jugadores se suelten».

El técnico defendió además el paso adelante dado con los fichajes. «La temporada no es mala pero sabemos que podemos dar más. Me da rabia por los jugadores, porque están entrenando bien. Teníamos a algún jugador poco integrado en el vestuario pero con las marchas y el regreso de Edu y Porrúa el grupo está perfecto», afirmó.