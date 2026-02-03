Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Nacional

David Sueiro y Damián Peiteado, convocados por Galicia Sub-16

Las Selecciones Gallegas sub 14 y sub 16 anuncieron sus listas para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. En la convocatoria del equipo Sub-16 figuran el silledense David Sueiro y el estradense Damián Peiteiado, ambos en el Celta.

