Cuatro medallas para A Cambadela

A Cambadela participó en el campeonato gallego de lucha olímpica en Lugo con cuatro deportistas. Noa Iglesias y Nerea Calviño en U 15 lograron sendas medallas de oro en 39 y 50 kilos. En U 20 Naiara Iglesias fue plata en 62 kilos y Pablo Cabaleiro, bronce en 75.

