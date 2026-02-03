La cantera del CNS A Estrada se concentra en Bergantiños
Los deportistas cadetes y juveniles del Club Natación y Salvamento A Estrada acaban de regresar de un fin de semana de concentración en Cabana de Bergantiños. Lo hicieron con el objetivo de la preparación del próximo campeonato gallego, una competición que se disputará los días 7 y 8 de marzo. Fueron dos jornadas de entrenos y convivencia muy intensos, que además de la mejora deportiva buscaban a integración del equipo.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló