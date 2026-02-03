La cantera del CNS A Estrada se concentra en Bergantiños

Los deportistas cadetes y juveniles del Club Natación y Salvamento A Estrada acaban de regresar de un fin de semana de concentración en Cabana de Bergantiños. Lo hicieron con el objetivo de la preparación del próximo campeonato gallego, una competición que se disputará los días 7 y 8 de marzo. Fueron dos jornadas de entrenos y convivencia muy intensos, que además de la mejora deportiva buscaban a integración del equipo.